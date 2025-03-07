Аморим недоволен эффективностью МЮ возле чужих ворот

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим потребовал от своей команды эффективнее действовать возле чужих ворот.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Реал Сосьедад" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.



Аморим чувствует, что у его команды было много подходов к чужим воротам, однако часто "Юнайтед" не удается доводить свои атаки до логического завершения.



"Мы создаем моменты, но порой это не отражается на xG (ожидаемых голах), потому что нам не удается довести комбинацию до удара. Но это все равно отличная возможность, и вы можете это видеть".



"Мы хорошо переходим из обороны в атаку, мы создаем ситуации, но порой нам чего-то не хватает. Если мы улучшим это, то сможем получить большую выгоду, особенно в такого рода матчах, где вам нужны голы, которые могут сделать разницу", — цитирует Аморима ESPN.