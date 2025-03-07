"Ньюкасл" готовится на случай ухода Исака

"Ньюкасл" разрабатывает план на случай расставания со своим нападающим Александером Исаком грядущим летом.

Исак является третьим лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги, забив 19 голов. Только Мохамед Салах и Эрлинг Холанд отличились больше.



"Ньюкасл" по-прежнему настроен сохранить Исака и планирует в конце сезона возобновить переговоры с 25-летним игроком сборной Швеции о новом контракте.



Однако "Ньюкасл" не хочет быть застигнутым врасплох, если клубы вроде "Арсенала" или "Ливерпуля", куда сватают Исака, все же решатся раскошелиться ради бомбардира "сорок".



Поэтому, как утверждает Daily Mail, "Ньюкасл" составил шорт-лист, к которому обратится только в случае расставания с Исаком.



В этом списке значатся Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг", Джонатан Дэвид из "Лилля" и Лиам Делап из "Ипсвича".