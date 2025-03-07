Эллиотт разговаривал со Слотом насчет дефицита игровых минут

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт признался, что разговаривал со своим главным тренером Арне Слота насчет дефицита игровых минут в этом сезоне.

Эллиотт стал настоящим героем победного для "Ливерпуля" матча Лиги Чемпионов против ПСЖ в минувшую среду, забив единственный гол после своего выхода на замену.



В этом сезоне Эллиотт принял участие в 18 матчах, но лишь на четыре из них выходил в стартовом составе. Тем не менее, Харви пытается не поддаваться разочарованию.



"Да, у нас были беседы (со Слотом). Очень честные и открытые беседы. В моих силах упорно трудиться и показывать все то, что он говорил мне. Я стараюсь работать над этим, стараюсь прибавить, стараюсь пробиться в основу".



"В то же время я чувствую, что не могу слишком злиться и расстраиваться, потому что команда выступает удивительным образом, честно говоря. Как я уже говорил, это командный вид спорта. Дело не только во мне одном. Мне просто нужно быть готовым приносить пользу в такого рода моменты, как этим вечером. Мне просто нужно убедиться, что я в правильном состоянии духа, чтобы выходить и влиять на игру".



"Бывают периоды, когда я хочу играть, но этого не происходит. Но такого рода моменты, как этим вечером, поддерживают мою мотивацию и желание, чтобы показывать, что я все равно могу влиять на игру".



"Думаю, не только я, но любой футболист в мире хотел бы играть в каждом матче. Это просто не под силу человеку, тебе нужно ждать своих моментов. А в такого рода вечера просто нужно получить удовольствие и использовать свою возможность", — цитирует Эллиотта ESPN.