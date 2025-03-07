Мареска: "Вижу Джеймса полузащитником"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что рассматривает своего капитана Риса Джеймса в качестве полузащитника.

Накануне вечером Джеймс своим голом в начале второго тайма помог "Челси" одержать победу 1:2 над "Копенгагеном" в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций.



На этот матч 25-летний англичанин вышел играть полузащитника, однако Мареска просто реализовал свою давнюю задумку.



"Вы можете спросить самого Риса — когда я перешел в "Челси", на следующий день я отправил ему видео о том, что вижу его полузащитником".



"Я вижу Риса полузащитником. С первого дня. Когда он был на каникулах, я отправил ему клип о том, как он может быть полузащитником. Он поиграл в качестве крайнего защитника, центрального защитника, и главная цель для нас — помогать ему оставаться здоровым".



"Мы знаем, насколько он важен для нас. Он наш капитан, великолепный игрок. Нам нужно, чтобы он был в форме, так что в этом заключается наш долг. наша цель, потому что он определенно будет приносить нам пользу. Он может играть на многих позициях, как и все хорошие игроки", — цитирует Мареску The Independent.