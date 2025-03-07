"Челси" хочет купить Хесуса Родригеса

"Челси" заинтересован в приобретении вингера испанского "Реал Бетис" Хесуса Родригеса.

Родригес только в октябре дебютировал за первую команду "Реал Бетис". Стремительный прогресс Хесуса позволил клубу Ла Лиги продать Ассане Диао в "Комо" за 10 миллионов фунтов в зимнее трансферное окно.



Родригес был переведен с правого фланга на левый после появления в "Реал Бетис" Антони, арендованного у "Манчестер Юнайтед", однако Хесус комфортно себя себя чувствует на обеих позициях.



По информации Daily Mail, своей игрой 19-летний испанец привлек внимание скаутов элитных клубов, включая "Челси", которые уже прикладывает усилия к заключению сделки.



Контракт Родригеса предусматривает отступные в 42 млн. фунтов, и прежде "Челси" уже неоднократно доказал, что готов инвестировать большие деньги в перспективную молодежь.