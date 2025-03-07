Доак перенес операцию и вернулся в "Ливерпуль" на лечение

Принадлежащий "Ливерпулю" вингер Бен Доак перенес операцию на бедре и будет проходить реабилитацию в мерсисайдский клуб.

Доак блестяще себя проявил в "Мидлсбро", куда его отправил "Ливерпуль" на этот сезон в аренду. Еще в январе заполучить Бена пытались "Ипсвич" и "Кристал Пэлас", однако "красные" оценили 19-летнего шотландца в 30 миллионов фунтов.



В данный момент Доак не выходит на поле с 25 января, пропустив шесть последних матчей "Мидлсбро". Консервативное лечение не оправдало себя, поэтому Бен был отправлен под нож хирурга.



В данный момент главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик не знает, успеет ли Доак залечить свою травму, чтобы сыграть за "речников" в остатке сезона.



"Бен вернулся в "Ливерпуль" на реабилитацию, поэтому посмотрим, как оно сложится. Мы поговорим с ним, мы будем следить за ним, но мы посмотрим, как оно пойдет".



"Это определенно займет недели, не дни", — цитирует Кэррика BBC.