Тухель составил список из 55 игроков для сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель составил длинный список из 55 игроков, которых он рассматривает кандидатами на вызов в национальную команду.

Уже в следующую пятницу Тухель объявит имена игроков, вызванных в сборную Англии для подготовки к матчам против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



Это будут первые для Тухеля матчи в новой роли, и бывший наставник "Челси" уже проделал большую работу в преддверии своего дебюта позже в марте.



Как сообщает Daily Mirror, Тухель определил 55 игроков, которых он рассматривает кандидатами в сборную, и со многими из них Томас переговорил лично.



Про этот список известно лишь то, что в нем точно нет нападающего "Марселя" Мейсона Гринвуда, который в январе официально перешел под знамена Ямайки.