Тухель составил список из 55 игроков для сборной Англии

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель составил длинный список из 55 игроков, которых он рассматривает кандидатами на вызов в национальную команду.

Уже в следующую пятницу Тухель объявит имена игроков, вызванных в сборную Англии для подготовки к матчам против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.

Это будут первые для Тухеля матчи в новой роли, и бывший наставник "Челси" уже проделал большую работу в преддверии своего дебюта позже в марте.

Как сообщает Daily Mirror, Тухель определил 55 игроков, которых он рассматривает кандидатами в сборную, и со многими из них Томас переговорил лично.

Про этот список известно лишь то, что в нем точно нет нападающего "Марселя" Мейсона Гринвуда, который в январе официально перешел под знамена Ямайки.


Метки сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2025 00:05

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