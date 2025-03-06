Автогол Бергвалла обрек "Тоттенхэм" на поражение от АЗ

Лукас Бергвалл Автогол Лукаса Бергвалла обрек "Тоттенхэм" на поражение 0:1 в гостях у голландского АЗ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Относительно поражения 0:1 от "Манчестер Сити" на прошлой неделе в стартовый состав "шпор" вернулись Джед Спенс и Сон Хен Мин, заменив Педро Порро и Вильсона Одобера.

АЗ заметно меньше владел мячом в начале матча, но все равно агрессивно и на 18-й минуте открыл счет. Вернее, это сделал Лукас Бергвалл, который поразил свои ворота при попытке вынести мяч подальше после розыгрыша соперником углового — 1:0.

Автогол Бергвалла воодушевил хозяев, и можно сказать, что гостям еще повезло уйти на перерыв, уступая только один гол.

Во втором тайме АЗ по-прежнему смотрелся лучше, тогда как "Тоттенхэм" в атаке почти ничего не создал. Счет уже не изменился.

"Тоттенхэм" провел невыразительный матч, однако минимальная разница в счете оставляет "шпорам" хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

АЗ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Бергвалл 18 (авт).

"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Грей, Дансо, Удоджи (Порро 72), Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Сарр 72), Джонсон, Тель (Одобер 45), Сон (Соланке 72, Скарлетт 90).


Метки АЗ, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2025 22:55

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