Автогол Бергвалла обрек "Тоттенхэм" на поражение от АЗ

Автогол Лукаса Бергвалла обрек "Тоттенхэм" на поражение 0:1 в гостях у голландского АЗ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Относительно поражения 0:1 от "Манчестер Сити" на прошлой неделе в стартовый состав "шпор" вернулись Джед Спенс и Сон Хен Мин, заменив Педро Порро и Вильсона Одобера.



АЗ заметно меньше владел мячом в начале матча, но все равно агрессивно и на 18-й минуте открыл счет. Вернее, это сделал Лукас Бергвалл, который поразил свои ворота при попытке вынести мяч подальше после розыгрыша соперником углового — 1:0.



Автогол Бергвалла воодушевил хозяев, и можно сказать, что гостям еще повезло уйти на перерыв, уступая только один гол.



Во втором тайме АЗ по-прежнему смотрелся лучше, тогда как "Тоттенхэм" в атаке почти ничего не создал. Счет уже не изменился.



"Тоттенхэм" провел невыразительный матч, однако минимальная разница в счете оставляет "шпорам" хорошие шансы на выход в четвертьфинал.



АЗ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Бергвалл 18 (авт).



"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Грей, Дансо, Удоджи (Порро 72), Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Сарр 72), Джонсон, Тель (Одобер 45), Сон (Соланке 72, Скарлетт 90).