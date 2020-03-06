"Челси" победил на выезде "Копенгаген"

"Челси" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Конференций против датского "Копенгагена" со счетом 1:2.

Первый тайм матча в Дании оказался ничем не примечателен, но едва начался второй, как гости открыли счет. Это Рис Джеймс бильярдным ударом с дистанции закатил мяч в притирку со штангой — 0:1.



На 65-й минуте "синие" сделали разницу в счете комфортной. Вышедший на замену Энцо Фернандес пробил в касание из пределов штрафной после передачи назад от Тайрика Джорджа — 0:2.



За 10 минут до конца хозяева отыграли один гол. Оставшийся без опеки Габриэль Перейра головой замкнул подачу партнера со штрафного — 1:2.



"Челси" смазал концовку, но все равно остается абсолютным фаворитом противостояния в преддверии ответной встречи через неделю.



"Копенгаген" (Дания) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Перейра 80 — Джеймс 46, Фернандес 65.



"Челси": Санчес, Чалоба, Адарабиойо, Бадиашиле (Колуилл 45), Джеймс, Гюсто (Кукурелья 25), Дьюсбери-Холл, Кайседо (Фернандес 45), Палмер (Санчо 72), Мхеука (Нкунку 45), Джордж.