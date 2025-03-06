Матета стал целью для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" определил нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета в качестве своей цели на летнее трансферное окно.

Разочаровавшись в бомбардирских способностях Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзее, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим надеется обзавестись новым нападающим грядущим летом.



В идеале Аморим хотел бы воссоединиться с Виктором Дьекерешем из своего бывшего клуба "Спортинга", однако этот трансфер выглядит маловероятным.



Вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и сложная финансовая ситуация заставляют "Юнайтед" искать более реалистичные варианты, и как раз таковым может стать Матета.



По информации Daily Mirror, Аморим считает, что Матета идеален для его стиля футбола. Скауты "Юнайтед" просматривали 27-летнего француза в трех последних матчах "Пэлас" в Премьер-Лиге.



Матета забил 34 гола в 106 матчах Премьер-Лиги за "Пэлас", включая восемь в восьми после Нового года.



Однако клуб с "Селхерст Парк" очень дорожит Матета и готов потребовать за своего бомбардира 50 миллионов фунтов.