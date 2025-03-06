Матета стал целью для "Юнайтед"

Жан-Филипп Матета "Манчестер Юнайтед" определил нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета в качестве своей цели на летнее трансферное окно.

Разочаровавшись в бомбардирских способностях Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзее, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим надеется обзавестись новым нападающим грядущим летом.

В идеале Аморим хотел бы воссоединиться с Виктором Дьекерешем из своего бывшего клуба "Спортинга", однако этот трансфер выглядит маловероятным.

Вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и сложная финансовая ситуация заставляют "Юнайтед" искать более реалистичные варианты, и как раз таковым может стать Матета.

По информации Daily Mirror, Аморим считает, что Матета идеален для его стиля футбола. Скауты "Юнайтед" просматривали 27-летнего француза в трех последних матчах "Пэлас" в Премьер-Лиге.

Матета забил 34 гола в 106 матчах Премьер-Лиги за "Пэлас", включая восемь в восьми после Нового года.

Однако клуб с "Селхерст Парк" очень дорожит Матета и готов потребовать за своего бомбардира 50 миллионов фунтов.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Матета

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2025 22:00

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