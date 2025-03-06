Слот похвалил Нуньеса после победы над ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своего нападающего Дарвина Нуньеса после победы 0:1 над французским ПСЖ.

Победу 0:1 на "Парк де Пренс" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне "Ливерпулю" обеспечил поздний гол Харви Эллиотта, которому ассистировал Нуньес, другой вышедший на замену игрок.



Слот совсем недавно публично критиковал Нуньеса, и Арне понравилось, как Дарвин на это отреагировал.



"Это большой момент для Харви. Он конкурирует с игроками, которых я почти не убираю с поля. Поэтому ему приходится иметь дело с ограниченным игровым временем, но он просто не опускает руки".



"Но это был не только Харви, а также ассистировавший ему Дарвин, который вышел после двух сложных матчей. Но сегодня вечером он был абсолютно в игре. С момента его выхода мы стали угрожать чужим воротам больше, чем до", — цитирует Слота The Independent.