"Эвертон" рефинансировал задолженность по новому стадиону
"Эвертон" рефинансировал свою задолженность в размере 350 миллионов фунтов по новому стадиону.
Соответствующая договоренность была достигнута новыми владельцами "Эвертона" из The Friedkin Group с инвестиционным банком JP Morgan.
Как сообщает The Independent, это рефинансирование под сниженный процент позволит мерсисайдскому клубу сэкономить десятки миллионов фунтов в ближайшие годы.
Изначально предыдущий владелец "Эвертона" Фархад Мошири собирался финансировать строительство нового стадиона на 52,888 мест за счет собственных средств, но после того, как его бизнес-партнер Алишер Усманов оказался под санкциями, был вынужден набрать кредитов под высокие процентные ставки.
Новый стадион "Эвертона" стоимостью 800 млн. фунтов уже построен и в прошлом месяце принял первое тестовое мероприятие с 10,000 зрителей. Переезд с "Гудисон Парк" назначен на грядущее лето.
06.03.2025 20:00
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Того и глядишь, кусок земли со стадионом отколется, и начнёт уплывать
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