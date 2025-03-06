"Эвертон" рефинансировал задолженность по новому стадиону

"Эвертон" рефинансировал свою задолженность в размере 350 миллионов фунтов по новому стадиону.

Соответствующая договоренность была достигнута новыми владельцами "Эвертона" из The Friedkin Group с инвестиционным банком JP Morgan.



Как сообщает The Independent, это рефинансирование под сниженный процент позволит мерсисайдскому клубу сэкономить десятки миллионов фунтов в ближайшие годы.



Изначально предыдущий владелец "Эвертона" Фархад Мошири собирался финансировать строительство нового стадиона на 52,888 мест за счет собственных средств, но после того, как его бизнес-партнер Алишер Усманов оказался под санкциями, был вынужден набрать кредитов под высокие процентные ставки.



Новый стадион "Эвертона" стоимостью 800 млн. фунтов уже построен и в прошлом месяце принял первое тестовое мероприятие с 10,000 зрителей. Переезд с "Гудисон Парк" назначен на грядущее лето.