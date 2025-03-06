"Эвертон" рефинансировал задолженность по новому стадиону

Новый стадион Эвертона "Эвертон" рефинансировал свою задолженность в размере 350 миллионов фунтов по новому стадиону.

Соответствующая договоренность была достигнута новыми владельцами "Эвертона" из The Friedkin Group с инвестиционным банком JP Morgan.

Как сообщает The Independent, это рефинансирование под сниженный процент позволит мерсисайдскому клубу сэкономить десятки миллионов фунтов в ближайшие годы.

Изначально предыдущий владелец "Эвертона" Фархад Мошири собирался финансировать строительство нового стадиона на 52,888 мест за счет собственных средств, но после того, как его бизнес-партнер Алишер Усманов оказался под санкциями, был вынужден набрать кредитов под высокие процентные ставки.

Новый стадион "Эвертона" стоимостью 800 млн. фунтов уже построен и в прошлом месяце принял первое тестовое мероприятие с 10,000 зрителей. Переезд с "Гудисон Парк" назначен на грядущее лето.


Метки The Friedkin Group, стадион, финансы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2025 20:00

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  1. closer 06.03.2025 20:11 # closer
    Того и глядишь, кусок земли со стадионом отколется, и начнёт уплывать

    (ответить)

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