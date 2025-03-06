Моуриньо поддержал Аморима и Рэтклиффа

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил свою поддержку нынешнему наставнику "красных дьяволов" Рубену Амориму и совладельцу клуба с "Олд Траффорд" сэру Джиму Рэтклиффу.

Уже вылетев из Кубка Англии и Кубка Лиги и занимая 14-е место в Премьер-Лиги, "Юнайтед" может скрасить этот сезон только с помощью Лиги Европы.



Больше, чем Аморима, болельщики "Юнайтед" критикуют только Рэтклиффа, который принял ряд непопулярных решений, включая массовые сокращения персонала, однако Моуриньо поддерживает обоих.



"Он (Аморим) хороший парень. Он всегда был очень уважителен ко мне. У нас хорошие отношения уже несколько лет. Он знает, что я желаю ему успехов".



"Если честно, я особо не знаю, что у них происходит. Я знаю сэра Джима Рэтклиффа. Я не говорю, что мы большие друзья, но у нас хорошие отношения".



"Я хорошо его знаю. Он приглашал меня в гости пару раз. Я рассматриваю его хорошим человеком и отличным бизнесменов".



"Конечно, я сочувствую людям, которые лишаются работы, но я надеюсь, они движутся в правильном направлении", — сообщил Моуриньо Sky Sports.