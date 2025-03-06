Ван Дейк: "Мы оборонялись как единое целое"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал отметил оборонительную игру своей команды после победы над ПСЖ.

Девять сейвов Алиссона и поздний гол Харви Эллиотта позволили "Ливерпулю" выиграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 0:1.



По словам Ван Дейка, "Ливерпуль" не показал своей обычной игры, однако "красные" заранее были готовы к тому, что им придется много обороняться.



"Думаю, вы могли видеть, что это не был обычный матч для нас, потому что, разумеется, нам тоже нравится доминировать. Нам нравится больше диктовать игру, особенно с мячом, нежели мы это делали, но мы знали заранее, что возможен сценарий, при котором они будут гораздо больше владеть мячом, и нам придется искать способ создавать моменты".



"Вы видели, что временами игра могла становиться открытой, если принимать правильные решения, но большую часть времени мы оборонялись как единое целое и мешали им забить, а Али сыграл большую роль в этом", — цитирует Ван Дейка The Independent.