"Вест Хэм" работает над трансфером Эйнджела Гомеса

"Вест Хэм" работает над приглашением полузащитника французского "Лилля" Эйнджела Гомеса.

После своего прихода на должность главного тренера "Вест Хэма" в январе Грэм Поттер определил полузащиту как одну из зон, требующих усиления.



По информации The Guardian, Поттер считает, что Гомес идеально подходит для его футбола, заточенного на владении мячом, особенно с учетом того, что Эйнджел должен стать свободным агентом в конце сезона.



Утверждается, что Гомес не собирается продлевать свой истекающий контракт с "Лиллем" и находится в поисках нового испытания.



24-летний полузащитник, на счету которого четыре матча за сборную Англии, также интересен "Астон Вилле", "Тоттенхэму" и своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед".