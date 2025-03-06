Киммих не собирается в "Арсенал"
Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих не заинтересован в переходе в "Арсенал".
В прошлом месяце появилась информация, что "Арсенал" контактирует с Киммихом, надеясь убедить Йозуа перебраться на "Эмирейтс" свободным агентом по окончании сезона.
Как сообщает Bild, Киммих все еще может продлить свой истекающий контракт с "Баварией", а вот переход в "Арсенал" выглядит гораздо менее вероятным — лондонский клуб не выглядит привлекательно для Йозуа.
Немецкое издание добавляет, что свое предложение Киммиху также сделал ПСЖ, поэтому 30-летний игрок сборной Германии, вероятно, будет выбирать между Парижем и Мюнхеном.
06.03.2025 14:00
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Один уже перевел с ПЗ в опорку, не дай Бог ещё бы второй напа из него делать стал :D
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