Киммих не собирается в "Арсенал"

Йозуа Киммих Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих не заинтересован в переходе в "Арсенал".

В прошлом месяце появилась информация, что "Арсенал" контактирует с Киммихом, надеясь убедить Йозуа перебраться на "Эмирейтс" свободным агентом по окончании сезона.

Как сообщает Bild, Киммих все еще может продлить свой истекающий контракт с "Баварией", а вот переход в "Арсенал" выглядит гораздо менее вероятным — лондонский клуб не выглядит привлекательно для Йозуа.

Немецкое издание добавляет, что свое предложение Киммиху также сделал ПСЖ, поэтому 30-летний игрок сборной Германии, вероятно, будет выбирать между Парижем и Мюнхеном.


Метки Арсенал, Бавария, Киммих

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2025 14:00

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  1. abse 06.03.2025 14:01 # abse
    Один уже перевел с ПЗ в опорку, не дай Бог ещё бы второй напа из него делать стал :D

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