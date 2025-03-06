Киммих не собирается в "Арсенал"

Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих не заинтересован в переходе в "Арсенал".

В прошлом месяце появилась информация, что "Арсенал" контактирует с Киммихом, надеясь убедить Йозуа перебраться на "Эмирейтс" свободным агентом по окончании сезона.



Как сообщает Bild, Киммих все еще может продлить свой истекающий контракт с "Баварией", а вот переход в "Арсенал" выглядит гораздо менее вероятным — лондонский клуб не выглядит привлекательно для Йозуа.



Немецкое издание добавляет, что свое предложение Киммиху также сделал ПСЖ, поэтому 30-летний игрок сборной Германии, вероятно, будет выбирать между Парижем и Мюнхеном.