Каррагер: "Величайшая игра в карьере Алиссона"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил свое восхищение игрой голкипера "красных" Алиссона в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В среду вечером на "Парк де Пренс" Алиссон совершил девять сейвов — рекордное количество для себя за матч в футболке "Ливерпуля".



"Ливерпуль" унес ноги? Да это одно из крупнейших ограблений, что вы когда-либо увидите в футболе. Я не могу поверить, свидетелем чего только что стал. ПСЖ сыграл абсолютно выдающимся образом, задавив "Ливерпуль".



"Предыдущий раз, когда "Ливерпуль" выиграл это соревнование, Алиссон совершил сейв против "Наполи" в заключительном матче группового этапа. "Ливерпуль" мог вылететь, если бы "Наполи" забил. Я всегда оглядываюсь на это как на определяющий момент".



"Сегодня вечером он спас не единожды. Это была, возможно, величайшая игра его карьеры, в футболке "Ливерпуля" — точно. И если впоследствии "Ливерпуль" выиграет это соревнование — на что у них есть хорошие шансы, потому что они гораздо лучше, нежели они показали сегодня вечером, — тогда эта игра запомнится на годы", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.



