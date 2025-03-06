Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои первые встречи 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АЗ — ТОТТЕНХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



В отличие от "Тоттенхэма", напрямую попавшего в плей-офф Лиги Европы, АЗ пришлось играть в стыковом раунде, где голландская команда по сумме двух матчей одолела "Галатасарай" со счетом 6:3.



Из-за раннего вылета из Кубка Англии "Тоттенхэм" имел предостаточно времени на подготовку к этому матчу — с поражения 0:1 от "Манчестер Сити" 26 февраля.



- АЗ и "Тоттенхэм" встречались на общем этапе этого розыгрыша Лиги Европы, и тогда "шпоры" одержали победу 1:0.



- "Тоттенхэм" выиграл семь из 11 последних матчей против голландских команд в еврокубках (2 ничьи, 2 поражения).



- Предыдущий раз "Тоттенхэм" пересекался с голландской командой в плей-офф какого-либо европейского турнира в 2019 году, когда взял верх на "Аяксом" и вышел в финал Лиги Чемпионов.



- АЗ забил 19 голов в этом розыгрыше Лиги Европы — только у трех команд больше.



- "Тоттенхэм" выиграл только три из 18 последних выездных матчей в плей-офф еврокубков (5 ничьих, 10 поражений).



- Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин забил семь голов за "шпор" в плей-офф еврокубков — в этом веке только у Димитара Бербатова больше (12).



"Тоттенхэм" смог взять на этот выезд выздоровевших Кристиана Ромеро, Микки Ван де Вена и Доминика Соланке. А вот Деян Кулусевски выбыл до апреля. Бен Дэвис и Ришарлисон набирают форму с помощью тренировок.



РЕАЛ СОСЬЕДАД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



В минувший уикенд "Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, уступив в серии пенальти "Фулхэму" после 120 сыгранных минут. Это означает, что Лига Европы остается единственной возможностью для "красных дьяволов" завершить этот сезон не с пустыми руками.



"Реал Сосьедад", занимающий девятое место в Ла Лиге, попал на "Юнайтед" после того, как в стыковом раунде одолел "Мидтьюлланд" по сумме двух матчей со счетом 7:3.



- "Реал Сосьедад" выиграл лишь один из шести последних матчей против "Юнайтед" в еврокубках (2 ничьи, 3 поражения), причем эта единственная победа случилась на групповой стадии Лиги Европы в сентябре 2022 (0:1).



- "Реал Сосьедад" еще никогда не побеждал какую-либо английскую команду на своем поле в еврокубках (1 ничья, 3 поражения), в трех таких последних матчах даже не забивая (все три против "Юнайтед").



- "Реал Сосьедад" — одна из шести команд, забивавших в каждом своем матче в этом розыгрыше Лиги Европы (10/10). "Юнайтед" тоже входит в это число (8/8).



- "Юнайтед" проиграл лишь один из восьми последних выездных матчей против испанских команд в еврокубках (5 побед, 2 ничьи).



- Попадая в 1/8 финала какого-либо европейского соревнования, все четыре последних раза "Реал Сосьедад" здесь и останавливался.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" наносит по 18.8 ударов в среднем за матч — больше всех среди команд, которые остаются в соревновании.



"Юнайтед" по-прежнему не может рассчитывать на травмированных Лисандро Мартинеса, Кобби Майну и Амада Диалло, к которым ненадолго присоединились Харри Магуайр и Мануэль Угарте. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.