Конате: "Там не было фола"
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отверг предположения, что ему повезло избежать красной карточки в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.
В середине первого тайма победного для "Ливерпуля" матча на "Парк де Пренс" накануне вечером (0:1) Конате остановил прорыв Брадли Барколя в штрафную по центру.
"Ливерпуль" мог остаться вдесятером и получить пенальти в свои ворота, однако после обращения к VAR рефери решил, что Конате не фолил на соотечественнике.
Эксперты вроде Пола Мерсона и Рио Фердинанда выразили мнение, что "Ливерпулю" крупно повезло в этом эпизоде, однако Конате считает по-другому.
"Там была проверка VAR. Если бы я толкнул его, как вы говорите, тогда мне показали бы красную карточку. Говорю вам, там не было фола".
"Это правда, что я очень силен, но я не прилагал усилий, я просто выставил свою руку. Ели бы я приложил гораздо больше усилий, мы могли бы поговорить об этом... Но здесь это не тянуло на фол, на мой взгляд", — сообщил Конате Canal+.
06.03.2025 11:00
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конечно не было
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Футбол забавная вещь. Красная и свободный удар прям на линии штрафной(начало контакта было до, естественно), пенальти и жёлтая, или не свистеть вовсе. Любой из трёх исходов можно было подтянуть к такому эпизоду. Я больше склоняюсь к красной и штрафному удару, думаю самое логичное решение. Офсайд у Хвичи раздражающий тоже, отменить бы для всех такие нелепые офсайды, по сути стоял спиной к воротам, на ситуацию это особо не влияло, но да ладно, это видимо ещё много времени будут думать, что в целом с офсайдами делать.
Ливерпулю жёстко повезло, но если убрать эти два эпизода оборона провела шикарный матч. Вообще последние матчи оборона выглядит очень прочной, разве что через чур грубо играют часто. Салах каким то чудом всё продолжает забивать и раздавать, Собо включился в важный отрезок, скамейка выглядит скудной, но выдаёт перлы из раза в раз.
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