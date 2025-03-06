Конате: "Там не было фола"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отверг предположения, что ему повезло избежать красной карточки в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В середине первого тайма победного для "Ливерпуля" матча на "Парк де Пренс" накануне вечером (0:1) Конате остановил прорыв Брадли Барколя в штрафную по центру.



"Ливерпуль" мог остаться вдесятером и получить пенальти в свои ворота, однако после обращения к VAR рефери решил, что Конате не фолил на соотечественнике.



Эксперты вроде Пола Мерсона и Рио Фердинанда выразили мнение, что "Ливерпулю" крупно повезло в этом эпизоде, однако Конате считает по-другому.



"Там была проверка VAR. Если бы я толкнул его, как вы говорите, тогда мне показали бы красную карточку. Говорю вам, там не было фола".



"Это правда, что я очень силен, но я не прилагал усилий, я просто выставил свою руку. Ели бы я приложил гораздо больше усилий, мы могли бы поговорить об этом... Но здесь это не тянуло на фол, на мой взгляд", — сообщил Конате Canal+.



