Ботман пропустит финал Кубка Лиги из-за операции на колене
Очередной потерей "Ньюкасла" в предстоящем финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" 16 марта станет защитник Свен Ботман.
В минувший вторник Ботман, пропустивший пять последних матчей "Ньюкасла", побывал на консультации у профильного специалиста, и Свену было сказано, что операция является лучшим решением его проблемы с коленом.
При этом Ботман лишь в январе вернулся на футбольное поле после 10 месяцев отсутствия с травмой крестообразных связок другого своего колена.
Поэтому теперь, сообщает Daily Mail, вместо финала на "Уэмбли" через 10 дней 25-летний голландец готовится к тому, чтобы оказаться на хирургическом столе.
Добавим, в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" также будет лишен травмированного защитника Льюиса Холла и дисквалифицированного нападающего Энтони Гордона.
06.03.2025 10:00
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Самииииииир ))))
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