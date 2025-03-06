Ботман пропустит финал Кубка Лиги из-за операции на колене

Очередной потерей "Ньюкасла" в предстоящем финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" 16 марта станет защитник Свен Ботман.

В минувший вторник Ботман, пропустивший пять последних матчей "Ньюкасла", побывал на консультации у профильного специалиста, и Свену было сказано, что операция является лучшим решением его проблемы с коленом.



При этом Ботман лишь в январе вернулся на футбольное поле после 10 месяцев отсутствия с травмой крестообразных связок другого своего колена.



Поэтому теперь, сообщает Daily Mail, вместо финала на "Уэмбли" через 10 дней 25-летний голландец готовится к тому, чтобы оказаться на хирургическом столе.



Добавим, в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" также будет лишен травмированного защитника Льюиса Холла и дисквалифицированного нападающего Энтони Гордона.