Ботман пропустит финал Кубка Лиги из-за операции на колене

Свен Ботман Очередной потерей "Ньюкасла" в предстоящем финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" 16 марта станет защитник Свен Ботман.

В минувший вторник Ботман, пропустивший пять последних матчей "Ньюкасла", побывал на консультации у профильного специалиста, и Свену было сказано, что операция является лучшим решением его проблемы с коленом.

При этом Ботман лишь в январе вернулся на футбольное поле после 10 месяцев отсутствия с травмой крестообразных связок другого своего колена.

Поэтому теперь, сообщает Daily Mail, вместо финала на "Уэмбли" через 10 дней 25-летний голландец готовится к тому, чтобы оказаться на хирургическом столе.

Добавим, в финале Кубка Лиги "Ньюкасл" также будет лишен травмированного защитника Льюиса Холла и дисквалифицированного нападающего Энтони Гордона.


Метки Ботман, Ньюкасл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2025 10:00

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  1. forester-ibe 06.03.2025 10:58 # forester-ibe
    Самииииииир ))))

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  2. brown-ale 06.03.2025 10:57 # brown-ale
    У Ливера дикий фарт сейчас. Ну ничего, когда-нибудь это закончится.

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  3. hunter022 06.03.2025 10:04 # hunter022
    Насильно тащат Ливерпуль к единственному трофею в этом сезоне...

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