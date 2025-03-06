Аморим: "Победа в Лиге Европы не решит наши проблемы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему победа в Лиге Европы не является его первоочередной задачей.

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедад" Аморим внезапно заявил, что у него есть "вещи поважнее", нежели возможность завоевать трофей и путевку в Лигу Чемпионов.



Аморим понимает, что в его работе результаты имеют определяющее значение, однако прежде всего Рубен занят строительством команды на долгосрочную перспективу.



"Я имею ввиду, что мы должны думать о долгосрочном проекте, а не только решать проблемы, которые есть у нас в данный момент".



"Если мы выиграем Лигу Европы, это будет удивительно, но имеющиеся здесь проблемы никуда не денутся, даже с Лигой Чемпионов".



"Мне известно, что вы, парни, анализируете мой сезон, но я просто стараюсь показывать, что мне все равно. Я по-настоящему уверен, что этот клуб достигнет больших целей. Вот и все. Я стараюсь заставить наших болельщиков смотреть шире".



"Я верю в себя. Я знаю, что нужно делать, но иногда результаты недостаточны, и ты должен выигрывать матчи. Поэтому я понимаю последствия, если ты не будешь выигрывать матчи, но я по-настоящему уверен".



"Я чуть больше расстроен, нежели в первый день здесь, но я по-прежнему уверен", — цитирует Аморима The Independent.