Луис Энрике: "ПСЖ заслуживал больше"

Наставник французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что его команда не заслужила проиграть "Ливерпулю".

Несмотря на подавляющее игровое преимущество, ПСЖ так и не смог пробить голкипера "Ливерпуля" Алиссона, а под занавес первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов парижане пропустили результативную атаку и в итоге потерпели поражение 0:1.



Этот результат прервал две серии ПСЖ: 22-матчевую беспроигрышную дома и 10-матчевую победную во всех соревнованиях.



Впереди у ПСЖ ответный визит на "Энфилд" на следующей неделе, однако Энрике уверен, что с такой игрой его команда не пропадет.



"Я не думаю, что так уж сложно анализировать игру сегодня вечером. Мы были гораздо лучше, нежели "Ливерпуль".



"Мы создали больше моментов и продемонстрировали совершенную игру против одной из ведущих команд в Европе. Порой футбол бывает несправедлив".



"Несомненно, мы все еще можем пройти дальше. Мы лишь сыграли первый матч. Нашей команде нечего терять. Если мы сможем воспроизвести такую игру, мы сможем пройти дальше".



"Мы заслуживали больше. Их лучшим игроком был голкипер — он был великолепен сегодня. Статистика матча не отражает результат".



"Мы были гораздо лучше. Мы не позволили "Ливерпулю" играть. Они были лучше нас в первые пять минут, но в остальном мы превосходили их", — цитирует Энрике BBC.