Слот: "Нам повезло победить ПСЖ"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что его команде повезло одержать победу над французским ПСЖ.

Гол вышедшего на замену Харви Эллиотта в концовке обеспечил "Ливерпулю" победу 0:1 над ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Эта победа была бы невозможна не только без гола Эллиотта, но и без спасений Алиссона, и Слот был вынужден признать, что результат не вполне справедлив по отношению к сопернику.



"Нам повезло, это ясно каждому. Думаю, их (ПСЖ) команда была гораздо лучше сегодня, особенно в первом тайме, когда они имели три или четыре больших момента".



"Во втором тайме они оставались лучшей командой, по-прежнему наносили много ударов, но делали это преимущественно из-за пределов штрафной площади".



"Поэтому Алиссону по-прежнему приходилось совершать много сейвов. У меня как у тренера были кое-какие очень хорошие игроки, но я впервые обладаю лучшим голкипером в мире".



"Сегодня он показал, что является лучшим голкипером в мире. Уехать отсюда с победой — это, наверное, чуть больше, нежели мы заслуживали", — цитирует Слота The Independent.