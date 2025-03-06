Алиссон — о победе над ПСЖ: "Лучшая игра в моей жизни"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон назвал выездную победу 0:1 над французским ПСЖ своей лучшей игрой в жизни.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ нанес 27 ударов против "Ливерпуля", заставив Алиссона совершить девять сейвов.



После победы 0:1, одержанной благодаря позднему голу Харви Эллиотта, Алиссон поведал, как сложно было ему и команде.



"Моя лучшая игра в сезоне? Наверное, в моей жизни".



"Тренер говорил нам, как сложно это будет. Он говорил, что нам нужно быть готовыми терпеть и что у них так много мастерства. Мы позволили им создать так много моментов, но в концовке вышел Харви и забил гол, что невероятно. Замечательная история. Замечательный вечер".



"У них действительно хорошая команда. Надеюсь, в ответном матче дома мы сыграем лучше. Мы должны отдать должное мастерству ПСЖ, они много владели мячом и создавали моменты. Это был тяжелый вечер, но с хорошим концом", — цитирует Алиссона Sky Sports.