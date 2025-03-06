Алиссон и Салах принесли "Ливерпулю" неожиданную победу в Париже

Харви Эллиотт Безошибочная игра Алиссона в воротах и поздний гол Харви Эллиотта сразу после выхода на замену обеспечили "Ливерпулю" победу 0:1 над ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Главный тренер "красных" Арне Слот внес лишь одно изменение в стартовый состав своей команды относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом", вернув Энди Робертсона на левый фланг обороны.

В начале матча команды действовали с уважением и даже опаской друг к другу, а первого опасного момента пришлось подождать до 16-й минуты, когда Жоау Невеш пробивал в касание из района 11-метровой отметки — немного неточно.

Парижане вдруг стали наседать. На 20-й минуте Хвича Кварацхелия получил мяч на правом краю штрафной и, не заметив опеки Райана Гравенберха, обводящим ударом поразил ворота хозяев, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Вскоре ПСЖ претендовал на пенальти, однако рефери и система VAR не отреагировал на то, что Ибраима Конате толкнул соперника в своей штрафной.

Натиск парижан все усиливался, и Алиссону пришлось отражать удары Кварацхелии и Усмана Дембеле. Также пару раз пробивал Брадли Барколя, но в первом случае мяч остановил защитник, а во втором он промахнулся сам.

На 37-й минуте Кварацхелия прошел через оборону "Ливерпуля" как нож сквозь масло, но Алиссон не пустил мяч в ближний угол своих ворот после удара грузина.

"Красным" повезло выстоять до перерыва — сами они за первый тайм нанесли единственный удар, который оказался неточным.

Во втором тайме Алиссон продолжил творить чудеса, раз за разом спасая "Ливерпуль".

После перерыва гости ничего не показывали впереди до 87-й минуты, когда Дарвин Нуньес с подступов к штрафной сделал передачу на правый край площадки на подключившегося Харви Эллиотта, а тот обводящим ударом поразил ворота — 0:1.

ПСЖ доминировал над "Ливерпулем" почти весь матч, но пробить Алиссона так и не смог. "Красные" терпеливо ждали своего шанса и все-таки дождались, что дает им ощутимое преимущество перед ответной встречей.

ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Эллиотт 87.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери 78), Кварацхелия (Рамуш 78), Дембеле, Барколя (Дуэ 66).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх (Эндо 79), Макаллистер, Собослаи, Салах (Эллиотт 86), Диас (Джонс 67), Жота (Нуньес 67).

Предупреждения: Маркиньос — Ван Дейк.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2025 00:55

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Последние комментарии:




  1. skydreams 06.03.2025 01:10 # skydreams
    автобуспульцы молодцы, такой хуйни давно не видел конечно.

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  2. jjflash68 06.03.2025 01:08 # jjflash68
    Где этот гомик Мерсон со своим говнопрогнозом?

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  3. dexter 06.03.2025 01:07 # dexter
    Лютый отскок, который по сути нихуя не меняет. ПСЖ приедет на Энфилд и ПСЖ Энрике продолжит играть от атаки с позиции силы. Слот - снова забьется в деф и будет играть от контры.

    Та смесь прагматичности во владении и безбашенности в атаках - пропала, как только перед Слотом замаячил "трофей". Включился режим Моура - результат любой ценой. Фу, противно.

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  4. b84 06.03.2025 01:05 # b84
    и никто факапа в заголовке не заметил?

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  5. weorlfc 06.03.2025 01:04 # weorlfc
    Ну что Париж теперь добро пожаловать на Энфилд.

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  6. skychnie-oboi 06.03.2025 01:04 # skychnie-oboi
    Окей автобусите - но выходите в контру.До замены был полный пцц.ДИас и Жота пас не могли отдать друг другу.Салах просто как с эпохи - когда он терялся на поле и Мане тащил игру в соляру.На Энфилде будет по лучше - просто надо играт ьв обычный пас и все будет.Сегодня вообще все просрали - все пасы в молоко в блок и внендодачу.

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  7. lovrentiy 06.03.2025 01:04 # lovrentiy
    У ПСЖ самый активный был Хвича, здорово помотал наших.
    Но а у нас Алиссон. Даже не ожидал что наши забьют. Слот молодец, угадал с заменами.

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  8. bmw-e34 06.03.2025 01:03 # bmw-e34
    Ветка од для Алисона.
    Можно смело записывать матч в методички игры вратаря.

    ПСЖ кстати хорош, и даже очень. Вряд-ли бы кто такой насест выдержал. Ливерпуль напомнил чем-то Реал Зидана - весь матч фигнёй страдают, а потом бац и вырвали победу в конце.

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  9. lfc-krr 06.03.2025 01:02 # lfc-krr
    С победой всех красных!
    Сложнейший матч. Я е6ал такие игры, конечно.. Но Слот на таких яйцах делает результат, что я вах уе..

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  10. thegodfather 06.03.2025 01:01 # thegodfather
    С лихвой переплюнули отскок челси с баваркой как самый несправедливый итог матча.
    Давно такого побоища не видел с таким итогом.

    А финал лч бавария мю я просто не видел, но там мейби и похлеще было

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  11. cabio-fapello 06.03.2025 01:00 # cabio-fapello
    разгромили 0-1

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  12. gameboy 06.03.2025 00:59 # gameboy
    ПСЖ такое ПСЖ
    Их любимый стиль проеба

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  13. naby-keita 06.03.2025 00:59 # naby-keita
    Самый незаслуженная победа сезона. Мне жалко этот ПСЖ.
    Алиссон монстр

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  14. skychnie-oboi 06.03.2025 00:59 # skychnie-oboi
    На Классе в стиле Реала.
    Миша давай по новой...

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  15. akadam 06.03.2025 00:58 # akadam
    Саллах своей заменой, ага)

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  16. electric 06.03.2025 00:58 # electric
    Что называется НА КЛАССЕ раскатали.

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  17. reddebil 06.03.2025 00:58 # reddebil
    Ебло пенса, когда Эллиотт забил: https://i.imgur.com/jUPDoij.png

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