Алиссон и Салах принесли "Ливерпулю" неожиданную победу в Париже
Безошибочная игра Алиссона в воротах и поздний гол Харви Эллиотта сразу после выхода на замену обеспечили "Ливерпулю" победу 0:1 над ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Главный тренер "красных" Арне Слот внес лишь одно изменение в стартовый состав своей команды относительно победы 2:0 над "Ньюкаслом", вернув Энди Робертсона на левый фланг обороны.
В начале матча команды действовали с уважением и даже опаской друг к другу, а первого опасного момента пришлось подождать до 16-й минуты, когда Жоау Невеш пробивал в касание из района 11-метровой отметки — немного неточно.
Парижане вдруг стали наседать. На 20-й минуте Хвича Кварацхелия получил мяч на правом краю штрафной и, не заметив опеки Райана Гравенберха, обводящим ударом поразил ворота хозяев, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Вскоре ПСЖ претендовал на пенальти, однако рефери и система VAR не отреагировал на то, что Ибраима Конате толкнул соперника в своей штрафной.
Натиск парижан все усиливался, и Алиссону пришлось отражать удары Кварацхелии и Усмана Дембеле. Также пару раз пробивал Брадли Барколя, но в первом случае мяч остановил защитник, а во втором он промахнулся сам.
На 37-й минуте Кварацхелия прошел через оборону "Ливерпуля" как нож сквозь масло, но Алиссон не пустил мяч в ближний угол своих ворот после удара грузина.
"Красным" повезло выстоять до перерыва — сами они за первый тайм нанесли единственный удар, который оказался неточным.
Во втором тайме Алиссон продолжил творить чудеса, раз за разом спасая "Ливерпуль".
После перерыва гости ничего не показывали впереди до 87-й минуты, когда Дарвин Нуньес с подступов к штрафной сделал передачу на правый край площадки на подключившегося Харви Эллиотта, а тот обводящим ударом поразил ворота — 0:1.
ПСЖ доминировал над "Ливерпулем" почти весь матч, но пробить Алиссона так и не смог. "Красные" терпеливо ждали своего шанса и все-таки дождались, что дает им ощутимое преимущество перед ответной встречей.
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Эллиотт 87.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери 78), Кварацхелия (Рамуш 78), Дембеле, Барколя (Дуэ 66).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх (Эндо 79), Макаллистер, Собослаи, Салах (Эллиотт 86), Диас (Джонс 67), Жота (Нуньес 67).
Предупреждения: Маркиньос — Ван Дейк.
06.03.2025 00:55
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Последние комментарии:
автобуспульцы молодцы, такой хуйни давно не видел конечно.
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Где этот гомик Мерсон со своим говнопрогнозом?
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Лютый отскок, который по сути нихуя не меняет. ПСЖ приедет на Энфилд и ПСЖ Энрике продолжит играть от атаки с позиции силы. Слот - снова забьется в деф и будет играть от контры.
Та смесь прагматичности во владении и безбашенности в атаках - пропала, как только перед Слотом замаячил "трофей". Включился режим Моура - результат любой ценой. Фу, противно.
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и никто факапа в заголовке не заметил?
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Ну что Париж теперь добро пожаловать на Энфилд.
(ответить)
Окей автобусите - но выходите в контру.До замены был полный пцц.ДИас и Жота пас не могли отдать друг другу.Салах просто как с эпохи - когда он терялся на поле и Мане тащил игру в соляру.На Энфилде будет по лучше - просто надо играт ьв обычный пас и все будет.Сегодня вообще все просрали - все пасы в молоко в блок и внендодачу.
(ответить)
У ПСЖ самый активный был Хвича, здорово помотал наших.
Но а у нас Алиссон. Даже не ожидал что наши забьют. Слот молодец, угадал с заменами.
(ответить)
Ветка од для Алисона.
Можно смело записывать матч в методички игры вратаря.
ПСЖ кстати хорош, и даже очень. Вряд-ли бы кто такой насест выдержал. Ливерпуль напомнил чем-то Реал Зидана - весь матч фигнёй страдают, а потом бац и вырвали победу в конце.
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С победой всех красных!
Сложнейший матч. Я е6ал такие игры, конечно.. Но Слот на таких яйцах делает результат, что я вах уе..
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С лихвой переплюнули отскок челси с баваркой как самый несправедливый итог матча.
Давно такого побоища не видел с таким итогом.
А финал лч бавария мю я просто не видел, но там мейби и похлеще было
(ответить)
разгромили 0-1
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ПСЖ такое ПСЖ
Их любимый стиль проеба
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Самый незаслуженная победа сезона. Мне жалко этот ПСЖ.
Алиссон монстр
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На Классе в стиле Реала.
Миша давай по новой...
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Саллах своей заменой, ага)
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Что называется НА КЛАССЕ раскатали.
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Ебло пенса, когда Эллиотт забил: https://i.imgur.com/jUPDoij.png
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