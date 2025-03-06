"Тоттенхэм" потерял Кулусевски до апреля

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поведал, что его вингер Деян Кулусевски, вероятно, не сыграет до апреля.

Во вторник Кулусевски опубликовал в социальных сетях свою фотографию, на которой он стоит в защитном сапоге на левой ноге.



На своей пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против АЗ Постекоглу подтвердил, что 24-летний швед выбыл из строя с травмой стопы.



Помимо выезда в Алкмар, Кулусевски также пропустит матчи Премьер-Лиги против "Борнмута" и "Фулхэма" и вернется уже после международного перерыва, к дерби против "Челси" 3 апреля.



"Его стопа побаливала последние пару недель, но он терпел, продолжая тренироваться и играть. Однако его состояние не улучшалось, и нам пришлось дополнительно его обследовать. У нас до сих пор нет ясности".



"Он вряд ли вернется до международного перерыва. Там ничего серьезного, операция не нужна, но он не поехал с нами", — цитирует Постекоглу BBC.



Добавим, в этом сезоне Кулусевски сыграл 42 матча за "шпор" во всех соревнованиях, забив 10 голов.