ФИФА объявила размер призового фонда клубного Чемпионата Мира

ФИФА объявила, что призовой фонд клубного Чемпионата Мира составит 1 миллиард долларов (776 млн. фунтов).

В июне в Соединенных Штатах начнется первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату. Среди 32 участников этого турнира значатся "Челси" и "Манчестер Сити".



А сегодня ФИФА объявила, что 32 участника разделят призовой фонд в 1 млрд. долларов, причем представляющим Европу клубам положены повышенные выплаты.



Каждая команда, которой удастся достичь полуфинала клубного Чемпионата Мира, гарантирует себе призовые примерно в 100 млн. долларов (78 млн. фунтов).



Добавим, клубный Чемпионат Мира продлится с 14 июня по 13 июля. Победитель получит эксклюзивный трофей, созданный в коллаборации с Tiffany & Co.