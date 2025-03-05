Начинаются слушания по делу об умышленных "горчичниках" Пакеты

Позже в этом месяце начнутся слушания по делу об умышленных желтых карточках полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

Напомним, еще в мае прошлого года FA обвинила Пакету в том, что Лукас умышленно получил четыре желтые карточки в матчах Премьер-Лиги с целью обогащения посредством ставок в букмекерских конторах.



Речь идет о подозрительных "горчичниках", которые Пакета получил против "Лестера" в ноябре 2022, против "Астон Виллы" в марте 2023, против "Лидса" в мае 2023 и против "Борнмута" в августе 2023.



Ассоциация настаивает на пожизненной дисквалификации Пакеты, но сам Лукас, в отношении которого также ведется расследование на родине в Бразилии, категорически отрицает свою вину.



По информации Sky Sports, данная сага близится к своему окончанию. Слушания по делу Пакеты начнутся позже в марте и продлятся три недели.



Пакета утверждает, что не делал никаких ставок на футбольные события, и намерен очистить свое имя.



Добавим, Пакета уже серьезно пострадал от этой истории, которая стоила ему перехода в "Манчестер Сити" летом 2023.