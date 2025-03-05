Агент Антони резко ответил Амориму

Агент вингера Антони резко ответил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму.

Объясняя блестящую игру Антони в аренде за "Реал Бетис", Аморим выразил мнение, что все дело в разных требованиях к физической готовности в Премьер-Лиге и Ла Лиге. Однако агент Жуниор Педросо с этим никак не может согласиться.



"Мы уважаем мнение тренера Рубена Аморима, но мы совершенно не согласны с его выводами".



"Сводить недостаток успеха Антони в "Манчестер Юнайтед" исключительно к физической готовности — это очень поверхностный и оторванный от реальности аргумент. В Антони верили недостаточно, чтобы он показывал свой лучший футбол".



"Антони принял участие лишь в девяти из 15 матчей "Манчестер Юнайтед" при Амориме, суммарно сыграв 252 минуты. Это только 18.6% от общего количества возможных минут".



"Как можно судить игрока, не дав ему возможности последовательно сыграть несколько матчей?"



"Даже если он сказал это неумышленно, он принижает Ла Лигу и испанские команды. В Испании одна из самых конкурентных лиг в мире с командами топ-уровня, которые регулярно достигают поздних стадий Лиги Чемпионов и Лиги Европы".



"Реальность такова, что с момента перехода в "Бетис" Антони стал одним из лучших игроков в команде и во всей лиге, демонстрируя весь свой потенциал, потому что здесь созданы правильные условия, чтобы развивать свою игру".



"После этого ясно, что проблема была не в его физической готовности, а, скорее, в контексте и в том, как тренер с ним работал в Манчестере".



"Многие игроки, которые не раскрываются в "Юнайтед", обретают успех в других клубах, и это вызывает вопрос, действительно ли проблема в самих игроках", — цитирует Педросо talkSPORT.