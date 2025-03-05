"Реал" нацелился на Дина Хейсена

Дин Хейсен Защитник "Борнмута" Дин Хейсен является важной целью для испанского "Реала" на летнее трансферное окно.

В этом сезоне 19-летний Хейсен демонстрирует не по годам зрелый футбол, приняв участие в 25 матчах с учетом всех соревнований и даже забив пару голов.

"Борнмуту" будет чрезвычайно сложно предотвратить уход Хейсена грядущим летом, потому что рассчитанный до 2030 года контракт Дина предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.

Ранее Хейсена сватали в "Ливерпуль", "Челси" и "Баварию", а talkSPORT утверждает, что в приобретении Дина также заинтересован "Реал".

"Реал" рассматривает рожденного в Голландии испанца в качестве альтернативы Джарраду Брантуэйту из "Эвертона".


Метки Борнмут, Реал, Хейсен

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 20:00

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