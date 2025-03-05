Магуайр и Угарте пропустят первый матч с "Реал Сосьедад"

Защитник Харри Магуайр и полузащитник Мануэль Угарте не помогут "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Реал Сосьедад" в четверг вечером.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим называл Магуайра и Угарте в стартовом составе на каждый из пяти последних матчей, включая поражение от "Фулхэма" в Кубке Англии в минувший уикенд.



Как раз против "Фулхэма" Магуайр и Угарте получили небольшие травмы и до сих пор не возобновили тренировки. Поэтому ни тот, ни другой не поехал с командой Аморима в Испанию, сообщает Sky Sports.



Зато "Юнайтед" взял с собой зимних новичков Патрика Доргну с Эйденом Хевеном, а также Тоби Колльера, который не играет с конца января.