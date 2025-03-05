Моуриньо открыт к работе в Шотландии
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо открыл дверь к своему возвращению в британский футбол.
Значительная часть карьеры Моуриньо оказалась связана с родиной футбола. Жозе тренировал "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и дважды "Челси".
В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс" Моуриньо признался, что шотландская Премьер-Лига тоже представляет для него интерес.
"В данный момент нет, потому что у меня есть работа. Это работа, которая мотивирует меня и требует преданности. Но почему бы нет в будущем?"
"Люди могут сказать, что шотландская лига — это лига двух команд, но это лига страсти. Страсть в футболе — это все".
"Не имеет никакого смысла играть на пустых стадионах или в соревнованиях, где нет огня и страсти".
"Селтик" и "Рейнджерс" — два больших клуба, которые обладают невероятной историей и в Европе. Я очень их уважаю. Это большие клубы с большими армиями фанатов, большими ожиданиями".
"У "Селтика" есть великолепный тренер в лице Брендана (Роджерса). У "Рейнджерс" теперь есть Фергюсон, а я не ищу новую работу", — цитирует Моуриньо BBC.
05.03.2025 18:00
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