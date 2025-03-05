У Аморима есть "вещи поважнее", чем выиграть Лигу Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что у него есть "вещи поважнее", чем выиграть Лигу Европы.

Недавний вылет "Юнайтед" из Кубка Англии означает, что Лига Европы остается единственной для "красных дьяволов" в этом сезоне возможностью не только выиграть трофей, но и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Аморим понимает важность борьбы за трофеи, но в данный момент Рубену важно заложить фундамент успешной команды на годы вперед.



"Люди рассматривают Лигу Европы как уникальное соревнование, которое мы можем выиграть. Кроме того, победа в Лиге Европы открывает дверь в Лигу Чемпионов. Но, по правде говоря, я думаю, что у нас есть вещи поважнее, над которыми стоит подумать".



"Знаю, странно говорить такое, но я имею ввиду то, что мы стараемся построить здесь. В данный момент это важнее, чем выиграть кубок".



"Мне известно, что на нас лежит ответственность сражаться за каждый трофей, но в данный момент мы стараемся построить нечто, что продлится дольше, чем любой трофей в этом сезоне", — сообщил Аморим Sky Sports.