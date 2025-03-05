Сезон завершен для Льюиса Холла

Льюис Холл Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы стопы.

Эту травму Холл получил во время проигранного "Ньюкаслом" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на прошлой неделе (2:0).

Ранее уже сообщалось, что Холл пропустит финал Кубка Лиги против все того же "Ливерпуля" 16 марта, однако в реальности все оказалось даже хуже.

В опубликованном "Ньюкаслом" заявлении говорится, что 20-летний англичанин нуждается в операции на поврежденной кости стопы и в остатке сезона уже не сыграет.

Это будет ощутимая потеря для "Ньюкасла", потому что в этом сезоне Холл утвердился основным левым защитником "сорок", не пропустив ни одного матча в Премьер-Лиге.


Метки Ньюкасл, травмы, Холл

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 234



Поиск: