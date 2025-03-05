Фердинанд заступился за Фергюсона после слов Линекера

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отверг предположение Гари Линекера о том, что сэр Алекс Фергюсон оставил "красных дьяволов" в плохом состоянии.

По мнению Линекера, экс-нападающего сборной Англии, Фергюсон не создал в "Юнайтед" устойчивой структуры и оставил после себя стареющую команду.



Однако Фердинанд не смог с этим согласиться и выступил в защиту своего бывшего тренера.



"Средний возраст команды на момент ухода сэра Алекса составлял 26.6 лет".



"Сочетание молодости и опыта. Нашими атакующими игроками были Руни (27 лет), Ван Перси (29), Чичарито (25), Уэлбек (22), Заха (20), Нани (26), Эшли Янг (27), Лингард (20), Кагава (24), Валенсия (27), Янузай (18)".



"Кстати, мы выиграли лигу с 11 очками отрыва".



"С тех пор работа над комплектацией состава велась плохо. Но на днях я прочитал, что это вина босса. Что за чепуха", — пишет Фердинанд в своем твите.