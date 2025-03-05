Артета не хочет покупать Кунью

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не хочет покупать нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунья.

В этом сезоне Кунья забил 15 голов во всех соревнованиях, включая 13 в Премьер-Лиге. Как раз такого нападающего с подтвержденным бомбардирским талантом и не хватает "Арсеналу".



Кунья только в январе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, который содержит пункт о выкупе за 62 миллиона фунтов, что упрощает согласование трансфера Матеуса.



Однако talkSPORT утверждает, что Артета испытывает сомнения насчет характера Куньи. В первую очередь Микеля настораживает эмоциональная несдержанность 25-летнего бразильца, который получил красную карточку за грубость в матче Кубка Англии против "Борнмута" в минувший уикенд, а ранее в этом сезоне набросился на сотрудника "Ипсвича".