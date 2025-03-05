Артета не хочет покупать Кунью

Матеус Кунья Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не хочет покупать нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунья.

В этом сезоне Кунья забил 15 голов во всех соревнованиях, включая 13 в Премьер-Лиге. Как раз такого нападающего с подтвержденным бомбардирским талантом и не хватает "Арсеналу".

Кунья только в январе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, который содержит пункт о выкупе за 62 миллиона фунтов, что упрощает согласование трансфера Матеуса.

Однако talkSPORT утверждает, что Артета испытывает сомнения насчет характера Куньи. В первую очередь Микеля настораживает эмоциональная несдержанность 25-летнего бразильца, который получил красную карточку за грубость в матче Кубка Англии против "Борнмута" в минувший уикенд, а ранее в этом сезоне набросился на сотрудника "Ипсвича".


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Кунья

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. abse 05.03.2025 15:15 # abse
    Вообще не понимаю хайпа вокруг этого типочка. Как по мне средний футболист коих в АПЛ хватает.

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  2. chelsiukpro 05.03.2025 14:20 # chelsiukpro
    Артета испугался что всех педиков команды разгонит.

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