Артета не хочет покупать Кунью
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не хочет покупать нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунья.
В этом сезоне Кунья забил 15 голов во всех соревнованиях, включая 13 в Премьер-Лиге. Как раз такого нападающего с подтвержденным бомбардирским талантом и не хватает "Арсеналу".
Кунья только в январе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, который содержит пункт о выкупе за 62 миллиона фунтов, что упрощает согласование трансфера Матеуса.
Однако talkSPORT утверждает, что Артета испытывает сомнения насчет характера Куньи. В первую очередь Микеля настораживает эмоциональная несдержанность 25-летнего бразильца, который получил красную карточку за грубость в матче Кубка Англии против "Борнмута" в минувший уикенд, а ранее в этом сезоне набросился на сотрудника "Ипсвича".
05.03.2025 14:00
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Вообще не понимаю хайпа вокруг этого типочка. Как по мне средний футболист коих в АПЛ хватает.
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Артета испугался что всех педиков команды разгонит.
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