Аморим не уверен, что приведет МЮ к успеху

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим не уверен, что будет тем, кто вернет клуб к успеху.

Аморим только в ноябре приступил к работе в "Юнайтед", и первые месяцы на "Олд Траффорд" получились чрезвычайно сложными для Рубена.



В процессе перестройки находится не только команда Аморима, но и весь клуб, и Рубен не уверен, что именно он будет тем, с кем "Юнайтед" снова будет побеждать.



"Я понимаю, что люди думают, потому что если взглянуть на игру и результаты нашей команды, то в данный момент сложно представить большие вещи для нашего клуба".



"Однако в самые мрачные моменты у нас должен быть свет и путь, и с этим у нас все четко".



"Я не знаю, буду ли я здесь, когда "Юнайтед" снова будет успешен, но наше мышление предполагает, что мы вернемся и будем побеждать в будущем".



"Риск есть всегда. Мы делаем много вещей, мы не выигрываем матчи, и иногда вы вынуждены менять людей, когда не выигрываете матчи".



"Мы знаем это, но мы как клуб делаем много сложных вещей. Многие люди из числа персонала вынуждены заплатить цену, но мы делаем вещи, которые должны сделать, чтобы побеждать в будущем", — сообщил Аморим Sky Sports.