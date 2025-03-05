"Борнмут" хочет до 40 млн. фунтов за Керкеза

"Борнмут" собирается потребовать до 40 миллионов фунтов за своего защитника Милоша Керкеза от заинтересованных клубов.

21-летний Керкез заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в Премьер-Лиге после своего перехода из АЗ за 15.5 млн. фунтов летом 2023.



Примечательно, что Керкеза привел в "Борнмут" бывший спортивный директор "вишенок" Ричард Хьюз, который сейчас занимает аналогичную должность в "Ливерпуле".



The Telegraph ожидает, что "Ливерпуль" будет претендовать на Керкеза грядущим летом, однако родившийся в Сербии венгр интересен и некоторым другим клубам, в том числе за пределами Премьер-Лиги.



В "Борнмуте" понимают, что едва ли смогут оградить Керкеза от интереса больших клубов, но надеются хотя бы хорошо заработать на Милоше, который сейчас оценивается в 40 млн. фунтов.