Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"
В среду вечером "Ливерпуль" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с французским ПСЖ.
Столь суровый жребий в виде ПСЖ достался "Ливерпулю", несмотря на то, что "красные" выиграли общий этап Лиги Чемпионов.
ПСЖ только в последние недели набрал устрашающий ход, тогда как первую половину сезона отыграл не слишком убедительно и для попадания в плей-офф был вынужден преодолеть стыковой раунд, где по сумме двух матчей сокрушил соотечественников из "Бреста" со счетом 10:0.
Как и "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, тоже опережая ближайшего преследователя на 13 очков.
- Это будет только третья встреча ПСЖ и "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. Прежде две эти команды пересекались на групповой стадии сезона 2018/19, когда "красные" победили дома 3:2 и уступили на выезде 2:1.
- ПСЖ и "Ливерпуль" сталкиваются в плей-офф большого европейского соревнования впервые с полуфинала Кубка обладателей кубков в сезоне 1996/97, когда парижане взяли верх по сумме двух матчей со счетом 3:2.
- "Ливерпуль" не выиграл и одного из пяти последних выездных матчей против французских команд в еврокубках (2 ничьи, 3 поражения).
- За свою тренерскую карьеру Арне Слот не проиграл ни одного из трех матчей против французских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья).
- ПСЖ выиграл все пять своих последних матчей в Лиге Чемпионов с общим счетом 21:3.
- "Ливерпуль" поиграл все три своих последних матча в плей-офф Лиги Чемпионов. Правда, все три поражения случились от "Реала".
- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах совершил 20 результативных действий (12 голов, 8 "ассистов") в 30 своих последних матчах в плей-офф Лиги Чемпионов, и это рекорд среди африканских игроков.
- Ашраф Хакими из ПСЖ является лучшим защитником в этом розыгрыше Лиги Чемпионов по созданным моментам (12) и "ассистам" (4).
"Ливерпуль" отложит на последний момент решение об участии в матче нападающего Коди Гакпо, который получил ушиб на тренировке. Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон травмированы.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
05.03.2025 11:00
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Последние комментарии:
по орешнику есть чо?
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легкие 3 очка
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что сэр Алекс Фергюсон частично виноват в многолетнем упадке "Манчестер Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/113415/?c=1
А ведь Абрамовичу не помешало что Челси 50 лет не брали титул.
П.с. как таких даунов как Линекер вообще к микрофону допускают
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Россия
Путин
Трамп
Ливерпуль
Только победы!
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Ливерпоол тут победит, очевидно
лохлов ебут, очевидно
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хозяева на классе.
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Леверпуз, упэрад!
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