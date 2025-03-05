Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Мохамед Салах В среду вечером "Ливерпуль" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с французским ПСЖ.

Столь суровый жребий в виде ПСЖ достался "Ливерпулю", несмотря на то, что "красные" выиграли общий этап Лиги Чемпионов.

ПСЖ только в последние недели набрал устрашающий ход, тогда как первую половину сезона отыграл не слишком убедительно и для попадания в плей-офф был вынужден преодолеть стыковой раунд, где по сумме двух матчей сокрушил соотечественников из "Бреста" со счетом 10:0.

Как и "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, тоже опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

- Это будет только третья встреча ПСЖ и "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. Прежде две эти команды пересекались на групповой стадии сезона 2018/19, когда "красные" победили дома 3:2 и уступили на выезде 2:1.

- ПСЖ и "Ливерпуль" сталкиваются в плей-офф большого европейского соревнования впервые с полуфинала Кубка обладателей кубков в сезоне 1996/97, когда парижане взяли верх по сумме двух матчей со счетом 3:2.

- "Ливерпуль" не выиграл и одного из пяти последних выездных матчей против французских команд в еврокубках (2 ничьи, 3 поражения).

- За свою тренерскую карьеру Арне Слот не проиграл ни одного из трех матчей против французских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья).

- ПСЖ выиграл все пять своих последних матчей в Лиге Чемпионов с общим счетом 21:3.

- "Ливерпуль" поиграл все три своих последних матча в плей-офф Лиги Чемпионов. Правда, все три поражения случились от "Реала".

- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах совершил 20 результативных действий (12 голов, 8 "ассистов") в 30 своих последних матчах в плей-офф Лиги Чемпионов, и это рекорд среди африканских игроков.

- Ашраф Хакими из ПСЖ является лучшим защитником в этом розыгрыше Лиги Чемпионов по созданным моментам (12) и "ассистам" (4).

"Ливерпуль" отложит на последний момент решение об участии в матче нападающего Коди Гакпо, который получил ушиб на тренировке. Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон травмированы.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 419

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 05.03.2025 11:44 # skydreams
    по орешнику есть чо?

    (ответить)

  2. forester-ibe 05.03.2025 11:15 # forester-ibe
    легкие 3 очка

    (ответить)

  3. nietzsche 05.03.2025 11:14 # nietzsche
    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что сэр Алекс Фергюсон частично виноват в многолетнем упадке "Манчестер Юнайтед".

    Источник: http://fapl.ru/posts/113415/?c=1


    А ведь Абрамовичу не помешало что Челси 50 лет не брали титул.
    П.с. как таких даунов как Линекер вообще к микрофону допускают

    (ответить)

  4. hachidio 05.03.2025 11:14 # hachidio
    Россия
    Путин
    Трамп
    Ливерпуль

    Только победы!

    (ответить)

  5. jack-4poker 05.03.2025 11:09 # jack-4poker
    Ливерпоол тут победит, очевидно

    лохлов ебут, очевидно

    (ответить)

  6. ferguson-rip 05.03.2025 11:08 # ferguson-rip
    хозяева на классе.

    (ответить)

  7. griboedov 05.03.2025 11:05 # griboedov
    Леверпуз, упэрад!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: