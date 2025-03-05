Анонс матча ПСЖ — "Ливерпуль"

В среду вечером "Ливерпуль" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с французским ПСЖ.

Столь суровый жребий в виде ПСЖ достался "Ливерпулю", несмотря на то, что "красные" выиграли общий этап Лиги Чемпионов.



ПСЖ только в последние недели набрал устрашающий ход, тогда как первую половину сезона отыграл не слишком убедительно и для попадания в плей-офф был вынужден преодолеть стыковой раунд, где по сумме двух матчей сокрушил соотечественников из "Бреста" со счетом 10:0.



Как и "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, тоже опережая ближайшего преследователя на 13 очков.



- Это будет только третья встреча ПСЖ и "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. Прежде две эти команды пересекались на групповой стадии сезона 2018/19, когда "красные" победили дома 3:2 и уступили на выезде 2:1.



- ПСЖ и "Ливерпуль" сталкиваются в плей-офф большого европейского соревнования впервые с полуфинала Кубка обладателей кубков в сезоне 1996/97, когда парижане взяли верх по сумме двух матчей со счетом 3:2.



- "Ливерпуль" не выиграл и одного из пяти последних выездных матчей против французских команд в еврокубках (2 ничьи, 3 поражения).



- За свою тренерскую карьеру Арне Слот не проиграл ни одного из трех матчей против французских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья).



- ПСЖ выиграл все пять своих последних матчей в Лиге Чемпионов с общим счетом 21:3.



- "Ливерпуль" поиграл все три своих последних матча в плей-офф Лиги Чемпионов. Правда, все три поражения случились от "Реала".



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах совершил 20 результативных действий (12 голов, 8 "ассистов") в 30 своих последних матчах в плей-офф Лиги Чемпионов, и это рекорд среди африканских игроков.



- Ашраф Хакими из ПСЖ является лучшим защитником в этом розыгрыше Лиги Чемпионов по созданным моментам (12) и "ассистам" (4).



"Ливерпуль" отложит на последний момент решение об участии в матче нападающего Коди Гакпо, который получил ушиб на тренировке. Конор Брэдли, Джо Гомес и Тайлер Мортон травмированы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз