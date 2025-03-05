"Ньюкасл" не собирается продавать Исака и других звезд

Александер Исак Исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс заявил, что его клуб не собирается продавать нападающего Александера Исака и других ведущих игроков.

Исак выглядит наиболее ценным активом "Ньюкаслом", но связывают с уходом из клуба и других звезд "сорок", включая Бруно Гимараэса и Сандро Тонали.

Однако ни контрактная, ни финансовая ситуация не вынуждает клуб с "Сент-Джеймс Парк" продавать кого-либо, о чем Илс решил предупредить в преддверии летнего трансферного окна.

"К нам не приставлено дуло пистолета, чтобы продавать кого-либо из своих ключевых игроков. Было бы безумием помышлять об этом. У всех из них есть долгосрочные контракты".

"Мы знаем, что он (Исак) является игроком мирового уровня, и другие следят за им. Но когда вас рассматривают почти как клуб категорией ниже и ожидают, что вы будете продавать игроков, это раздражает", — цитирует Илса The Guardian.


Метки Илс, Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 483

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 05.03.2025 10:16 # zaeba1l
    Исак сам очень в Ливерпуль хочет. Достаточно предложить его ценник и продадут как миленькие.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: