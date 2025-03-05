"Ньюкасл" не собирается продавать Исака и других звезд
Исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс заявил, что его клуб не собирается продавать нападающего Александера Исака и других ведущих игроков.
Исак выглядит наиболее ценным активом "Ньюкаслом", но связывают с уходом из клуба и других звезд "сорок", включая Бруно Гимараэса и Сандро Тонали.
Однако ни контрактная, ни финансовая ситуация не вынуждает клуб с "Сент-Джеймс Парк" продавать кого-либо, о чем Илс решил предупредить в преддверии летнего трансферного окна.
"К нам не приставлено дуло пистолета, чтобы продавать кого-либо из своих ключевых игроков. Было бы безумием помышлять об этом. У всех из них есть долгосрочные контракты".
"Мы знаем, что он (Исак) является игроком мирового уровня, и другие следят за им. Но когда вас рассматривают почти как клуб категорией ниже и ожидают, что вы будете продавать игроков, это раздражает", — цитирует Илса The Guardian.
05.03.2025 10:00
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Исак сам очень в Ливерпуль хочет. Достаточно предложить его ценник и продадут как миленькие.
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