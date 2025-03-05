Слот требует от "Ливерпуля" "показать лучшую игру в сезоне" против ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команде нужно показать свою лучшую игру в этом сезоне, чтобы рассчитывать на положительный результат против французского ПСЖ.

В среду вечером "Ливерпуль" проведет в Париже первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Слот чувствует, что "красным" будет противостоять другая команда, нежели та, что была уверенно обыграна "Арсеналом" на общем этапе в октябре (2:0).



"Мы бы предпочли сыграть против "Бенфики" вместо ПСЖ. Но это тоже отличное противостояние и отличный стадион, чтобы сыграть здесь. Если ты выступаешь за "Ливерпуль", ты хочешь играть большие матчи. Нам противостоит очень сильный соперник — и им тоже".



"Нам нужно будет проявить себя в каждом аспекте матча и показать свою лучшую игру в сезоне, насколько это возможно. Непросто подвергать ПСЖ давлению, потому что они действуют персонально по всему полю. Ранее в этом сезоне ПСЖ не был агрессивен против "Арсенала", но в 10-15 последних матчах с этим был порядок. Нам нужно быть лучшей версией себя. ПСЖ — одна из лучших команд в Европе, со столь большой атакующей угрозой и столь большой ротацией. Это будет интересный матч", — цитирует Слота The Guardian.