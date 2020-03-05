Майну требует от МЮ 180,000 фунтов в неделю

Кобби Майну 19-летний полузащитник Кобби Майну потребовал увеличить свою зарплату до 180,000 фунтов в неделю по новому контракту.

В данный момент Майну получает только 20,000 фунтов каждые семь дней, что не отражает статус Кобби как игрока первой команды "Юнайтед" и сборной Англии.

По информации Daily Mail, переговоры "Юнайтед" о продлении рассчитанного до 2027 года контракта Майну находятся в тупике, что связано с завышенными — с точки зрения клуба — ожиданиями Кобби по зарплате.

"Юнайтед" все равно надеется достичь компромисса с Майну и рассматривает Кобби ключевым звеном команды, которую начинает строить главный тренер Рубен Аморим.

Однако вариант с продажей Майну не может быть исключен. Оцениваемый в 70-80 млн. фунтов Кобби приходится "Юнайтед" собственным воспитанником, а значит все деньги с продажи игрока были бы зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.

Майну связывали с уходом из "Юнайтед" еще в январе, когда "Челси" назывался наиболее вероятным направлением для Кобби.


Метки контракты, Майну, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 08:00

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  1. ferguson-rip 05.03.2025 08:53 # ferguson-rip
    парень воспитанник скама, поэтому прекрасно знаком с внутренней кухней скама и знает, что скам ни на что не способен без помощи судей, а в эпуху вар подкупать судей стало проблематично. поэтому только и остаётся, что выбивать деньги из скама.

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  2. quavo 05.03.2025 08:02 # quavo
    я бы сгноил до 27 его

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