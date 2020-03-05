Майну требует от МЮ 180,000 фунтов в неделю
19-летний полузащитник Кобби Майну потребовал увеличить свою зарплату до 180,000 фунтов в неделю по новому контракту.
В данный момент Майну получает только 20,000 фунтов каждые семь дней, что не отражает статус Кобби как игрока первой команды "Юнайтед" и сборной Англии.
По информации Daily Mail, переговоры "Юнайтед" о продлении рассчитанного до 2027 года контракта Майну находятся в тупике, что связано с завышенными — с точки зрения клуба — ожиданиями Кобби по зарплате.
"Юнайтед" все равно надеется достичь компромисса с Майну и рассматривает Кобби ключевым звеном команды, которую начинает строить главный тренер Рубен Аморим.
Однако вариант с продажей Майну не может быть исключен. Оцениваемый в 70-80 млн. фунтов Кобби приходится "Юнайтед" собственным воспитанником, а значит все деньги с продажи игрока были бы зачтены в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.
Майну связывали с уходом из "Юнайтед" еще в январе, когда "Челси" назывался наиболее вероятным направлением для Кобби.
05.03.2025 08:00
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парень воспитанник скама, поэтому прекрасно знаком с внутренней кухней скама и знает, что скам ни на что не способен без помощи судей, а в эпуху вар подкупать судей стало проблематично. поэтому только и остаётся, что выбивать деньги из скама.
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я бы сгноил до 27 его
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