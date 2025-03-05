Левый защитник "Ньюкасла" Льюис Холл пропустит финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" из-за травмы лодыжки.

20-летний Холл повредил свою лодыжку как раз против "Ливерпуля" — в проигранном "Ньюкаслом" матче Премьер-Лиги посреди прошлой недели (2:0).



Как сообщает Daily Mail, Холл уже посетил профильного специалиста, и хотя окончательный вердикт еще не вынесен, Льюис не имеет шансов поправиться к финалу на "Уэмбли" 16 марта.



В предстоящем кубковом финале "Ньюкаслу" также будет не хватать нападающего Энтони Гордона, который схлопотал трехматчевую дисквалификацию из-за своего удаления против "Брайтона" в минувший уикенд.



Также Холл, вероятно, не сможет рассчитывать на вызов в сборную Англии, чей новый тренер Томас Тухель вскоре объявит имена игроков, приглашенных для подготовки к матчам против Албании и Латвии позже в марте.