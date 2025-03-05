Артета — о победе 1:7 над ПСВ: "Я знал, что это назревает"
После победы 1:7 над голландским ПСВ главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ожидал подобного от своей команды.
Во вторник вечером "Арсенал" в доминирующей манере выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, ответив этим результатом на две игры Премьер-Лиги подряд без забитых голов.
Артета чувствовал, что его команду прорвет, и Микель чрезмерно благодарен своим игрокам.
"Я действительно насладился матчем. Спасибо игрокам за показанную ими игру. Это был большой вечер для нас против действительно хорошей команды".
"ПСВ по-настоящему впечатлил тем, как они прошли предыдущий раунд (победив "Ювентус" 4:3 по сумме двух матчей). Та манера, в которой мы сделали это, как мы сыграли, какие голы забили... Спасибо игрокам, потому что это был особенный вечер".
"Разумеется, мы получили большое удовольствие, уверенность и веру. В футболе важно не то, что мы сделали три дня назад или сегодня, а то, что мы сделаем завтра".
"Я знал, что это назревает. Никто в этом помещении не сможет предсказать, что случится завтра и кто забьет. В этом и заключается красота футбола".
"Вы упорно трудитесь, остаетесь скромными, анализируете, как можете прибавить, потому что следующий матч будет совершенно другим, и, к сожалению, никто не может заранее написать сценарий, даже если бы нам хотелось", — цитирует Артету Daily Mail.
05.03.2025 06:00
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Последние комментарии:
Что это правое колено арсена венгера возомнило из себя?)
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В футболе важно не то, что мы сделали три дня назад или сегодня
кто ему это сказал)))
ладно, это типичный Арсенал последних лет, даже десятилетий, показывает красивую игру иногда, много голов, толку 0.
лучше бы ты выиграл три матча 0-1, чем то, что имеем.
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