Артета — о победе 1:7 над ПСВ: "Я знал, что это назревает"

После победы 1:7 над голландским ПСВ главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ожидал подобного от своей команды.

Во вторник вечером "Арсенал" в доминирующей манере выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, ответив этим результатом на две игры Премьер-Лиги подряд без забитых голов.



Артета чувствовал, что его команду прорвет, и Микель чрезмерно благодарен своим игрокам.



"Я действительно насладился матчем. Спасибо игрокам за показанную ими игру. Это был большой вечер для нас против действительно хорошей команды".



"ПСВ по-настоящему впечатлил тем, как они прошли предыдущий раунд (победив "Ювентус" 4:3 по сумме двух матчей). Та манера, в которой мы сделали это, как мы сыграли, какие голы забили... Спасибо игрокам, потому что это был особенный вечер".



"Разумеется, мы получили большое удовольствие, уверенность и веру. В футболе важно не то, что мы сделали три дня назад или сегодня, а то, что мы сделаем завтра".



"Я знал, что это назревает. Никто в этом помещении не сможет предсказать, что случится завтра и кто забьет. В этом и заключается красота футбола".



"Вы упорно трудитесь, остаетесь скромными, анализируете, как можете прибавить, потому что следующий матч будет совершенно другим, и, к сожалению, никто не может заранее написать сценарий, даже если бы нам хотелось", — цитирует Артету Daily Mail.