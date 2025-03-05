"Арсенал" забил семь голов ПСВ

"Арсенал" практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сокрушив голландский ПСВ в первом матче 1/8 финала со счетом 1:7.

Относительно безголевого матча против "Ноттингем Форест" в стартовый состав "канониров" вернулись Майлс Льюис-Скелли и Томас Партей, заменив Риккардо Калафьори и Жоржиньо. Микель Мерино остался в нападении.



Гостям удалось поразить чужие ворота уже на 12-й минуте, когда Деклан Райс пробил с дистанции. Однако из-за офсайда у отдававшего передачу Мерино гол не был засчитан.



На 16-й минуте хозяева ответили ударом Исмаэля Сайбари из пределов штрафной площади в перекладину.



Прошло еще две минуты, и "Арсенал" открыл счет. Юрриен Тимбер выиграл борьбу на втором этаже у Ноа Ланга на дальней штанге и головой замкнул подачу Райса — 0:1.



Не успев прийти в себя, ПСВ пропустил второй гол. Льюис-Скелли при помощи рикошета прострелил с левого края штрафной к границе вратарской, а там Итан Нванери пробил в касание — 0:2.



Вскоре "канонирам" второй раз после попадания в перекладину повезло. Льюис-Скелли чудом избежал второй желтой карточки.



На 31-й минуте защитник ПСВ замешкался с выносом мяча из своей штрафной, и Мерино с угла вратарской площади закатил снаряд в цель — 0:3.



В концовке первого тайма гости немного расслабились, и Ланг отыграл один гол с пенальти, назначенный за боевой захват Партея вокруг шеи — 1:3.



Второй тайм начался с того, что Мартин Эдегор сыграл на добивании после того, как голкипер ПСВ неудачно прервал прострел Нванери с правого фланга — 1:4.



Сразу же случился еще один гол. Калафьори, еще в первом тайме заменивший Льюис-Скелли, с левого фланга сделал короткую передачу в штрафную на Леандро Троссарда, а тот в ближнем бою переиграл голкипера — 1:5.



Дальше "Арсенал" играл в свое удовольствие, но при этом по-прежнему доминировал над соперником, и на 73-й минуте Эдегор ударом с границы штрафной пробил выставленную руку голкипера — 1:6.



На 85-й минуте Эдегор сделал передачу в штрафную на рывок Калафьори, и Риккардо закатил мяч в дальний угол ворот, поставив точку в матче — 1:7.



В начале матча перекладина спасла "Арсенал", но дальше "канониры" не оставила места случайностям, одержав победу в доминирующей манере и сделав ответную встречу формальностью.



ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 1:7 (1:3)



Голы: Ланг 43 (пен) — Тимбер 18, Нванери 21, Мерино 31, Эдегор 47, 73, Троссард 48, Калафьори 85.



ПСВ: Бенитес, Ледесма (Карсдорп 65), Фламинго (Нагало 45), Боскальи (Обиспо 83), Маласиа, Сайбари (Верман 83), Схаутен, Тил, Перишич, Де Йонг (Бакайоко 66), Ланг.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 77), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Калафьори 35), Партей (Зинченко 71), Райс, Эдегор, Нванери (Стерлинг 71), Троссард, Мерино (Тирни 77).



Предупреждения: Маласиа — Льюис-Скелли, Партей, Тимбер.