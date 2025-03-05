"Арсенал" забил семь голов ПСВ

Мартин Эдегор и Леандро Троссард "Арсенал" практически обеспечил себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, сокрушив голландский ПСВ в первом матче 1/8 финала со счетом 1:7.

Относительно безголевого матча против "Ноттингем Форест" в стартовый состав "канониров" вернулись Майлс Льюис-Скелли и Томас Партей, заменив Риккардо Калафьори и Жоржиньо. Микель Мерино остался в нападении.

Гостям удалось поразить чужие ворота уже на 12-й минуте, когда Деклан Райс пробил с дистанции. Однако из-за офсайда у отдававшего передачу Мерино гол не был засчитан.

На 16-й минуте хозяева ответили ударом Исмаэля Сайбари из пределов штрафной площади в перекладину.

Прошло еще две минуты, и "Арсенал" открыл счет. Юрриен Тимбер выиграл борьбу на втором этаже у Ноа Ланга на дальней штанге и головой замкнул подачу Райса — 0:1.

Не успев прийти в себя, ПСВ пропустил второй гол. Льюис-Скелли при помощи рикошета прострелил с левого края штрафной к границе вратарской, а там Итан Нванери пробил в касание — 0:2.

Вскоре "канонирам" второй раз после попадания в перекладину повезло. Льюис-Скелли чудом избежал второй желтой карточки.

На 31-й минуте защитник ПСВ замешкался с выносом мяча из своей штрафной, и Мерино с угла вратарской площади закатил снаряд в цель — 0:3.

В концовке первого тайма гости немного расслабились, и Ланг отыграл один гол с пенальти, назначенный за боевой захват Партея вокруг шеи — 1:3.

Второй тайм начался с того, что Мартин Эдегор сыграл на добивании после того, как голкипер ПСВ неудачно прервал прострел Нванери с правого фланга — 1:4.

Сразу же случился еще один гол. Калафьори, еще в первом тайме заменивший Льюис-Скелли, с левого фланга сделал короткую передачу в штрафную на Леандро Троссарда, а тот в ближнем бою переиграл голкипера — 1:5.

Дальше "Арсенал" играл в свое удовольствие, но при этом по-прежнему доминировал над соперником, и на 73-й минуте Эдегор ударом с границы штрафной пробил выставленную руку голкипера — 1:6.

На 85-й минуте Эдегор сделал передачу в штрафную на рывок Калафьори, и Риккардо закатил мяч в дальний угол ворот, поставив точку в матче — 1:7.

В начале матча перекладина спасла "Арсенал", но дальше "канониры" не оставила места случайностям, одержав победу в доминирующей манере и сделав ответную встречу формальностью.

ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 1:7 (1:3)

Голы: Ланг 43 (пен) — Тимбер 18, Нванери 21, Мерино 31, Эдегор 47, 73, Троссард 48, Калафьори 85.

ПСВ: Бенитес, Ледесма (Карсдорп 65), Фламинго (Нагало 45), Боскальи (Обиспо 83), Маласиа, Сайбари (Верман 83), Схаутен, Тил, Перишич, Де Йонг (Бакайоко 66), Ланг.

"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 77), Салиба, Габриэль, Льюис-Скелли (Калафьори 35), Партей (Зинченко 71), Райс, Эдегор, Нванери (Стерлинг 71), Троссард, Мерино (Тирни 77).

Предупреждения: Маласиа — Льюис-Скелли, Партей, Тимбер.


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2025 00:55

Количество просмотров Просмотров: 855

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 05.03.2025 01:50 # high-malvern
    Не знаю из-за чего так происходит. Но создается впечатление, что какие-то традиции национальных футбольных черт утрачены сейчас. Все сводится не к тому, у кого лучше школа, а к тому у кого лучше скаутский отдел. Такое себе.

    (ответить)

  2. ygyrbendar 05.03.2025 01:24 # ygyrbendar
    Заебись формат лч в 1/8 команды уровня динамо махачкала

    (ответить)

  3. gameboy 05.03.2025 01:08 # gameboy
    Короли Лондона

    (ответить)

  4. beatles-red 05.03.2025 01:05 # beatles-red
    Шикарно, для команды без напа

    (ответить)

  5. halamadrid94 05.03.2025 01:03 # halamadrid94
    В принципе , реализуй Вини и Мбаппе свои моменты , вполне был бы разгром. По игре вообще без шансов было для матрасов. Гол Альвареса , конечно , красивый , но такие не каждый раз залетают. Матч в Германии тоже читался. Вот только разгром Эйндховена удивил. Но и такие курьезы случаются. Иначе бы мир не увидел таких особей как хачидла , например. Идем дальше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113416/?c=1

    (ответить)

  6. narcot 05.03.2025 01:01 # narcot
    в экспрессе из трёх событий 2 выхлопа ухиххииххи




    04.03.2025 23:13 #
    halamadrid94

    Поплыли , конечно , наши индейские братишки. Думал , матч посложнее будет. 3-0 к концу матча оформим , кажись. В матче канониров с голландцами будет не больше 2-3 голов. Тотал меньше. Ну и в матче Лилля и Дортмунда зайдет ОБЗ. Или фора Лилля 1.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/113416/?c=1#c8027970

    (ответить)

  7. bembo 05.03.2025 01:00 # bembo
    1.38 - 1.97 хг
    ОРУУУУУУУУу

    (ответить)

  8. electric 05.03.2025 00:59 # electric
    наконец-то лч выиграют

    (ответить)

  9. thegodfather 05.03.2025 00:57 # thegodfather
    Сильно. От псв.

    (ответить)

  10. arsen-markarian 05.03.2025 00:56 # arsen-markarian
    xG 1.97

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: