Энрике опасается "истребителей" в атаке "Ливерпуля"

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что опасается атакующих игроков "Ливерпуля".

В среду вечером ПСЖ примет дома "Ливерпуль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



По словам Энрике, его команда собирается много владеть мячом. Луис лишь надеется, что парижане не попадутся на кинжальные контратаки Мохамеда Салаха и компании.



"Это будет напряженно. На бумаге это один из лучших матчей, что можно посмотреть в Европе. У них одна из лучших команд с точки зрения контратакующей игры".



"Мы должны быть осторожны, чтобы не столкнуться с проблемами, когда они будут пытаться убежать вперед. Они обладают тремя истребителями в атаке, и остановить их будет непросто, если мы не воплотим в жизнь свой план на игру".



"Нам потребуется мяч. Возможно, мы не такие крепкие физически, но у нас одна из лучших команд в Европе по владению".



"Первый матч не определит, кто пройдет дальше. Если мы проиграем дома и затем победим на "Энфилде", пройдя дальше, то меня это, конечно, устроит", — цитирует Энрике ESPN.