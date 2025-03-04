"Вилла" победила на выезде "Брюгге"

"Астон Вилла" сделала большой шаг к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, вырвав победу 1:3 над "Брюгге" в первом матче 1/8 финала.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери добавил в стартовый состав своей команды Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда относительно предыдущего матча.



Команде Унаи Эмери удалось открыть счет уже на третьей минуте, когда Мингс поборолся на втором этаже, а Леон Бэйли вогнал мяч в ворота после удачного отскока в штрафной площади — 0:1.



"Вилла" играла в хорошем темпе после быстрого гола, но затем внезапно пропустила. Христос Цолис с левого края штрафной сделал короткую передачу на Максима Де Кейпера, а тот пробил в касание — 1:1.



Довольно скоро гости успокоились и, как казалось, контролировали игру, пускай и без явных моментов. Хозяева еще однажды серьезно потревожили Эмилиано Мартинеса в остатке первого тайма.



В середине второго тайма команды обменялись опаснейшими моментами, но появившийся на замену Марко Асенсио не смог пробить бывшего голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле, а удар головой Ханса Ванакена оказался неточным.



Развязка в матче случилась на 82-й минуте. Пытаясь прервать прострел Моргана Роджерса с правого фланга, Брэндон Мехеле отправил мяч в свои ворота — 1:2.



"Брюгге" поплыл, и на 86-й минуте Цолис в своей штрафной сбил Мэтти Кэша. Асенсио реализовал назначенный пенальти — 1:3.



"Вилла" реабилитировалась за нелепое поражение в гостях у "Брюгге" на общем этапе Лиги Чемпионов ранее в этом сезоне. В том матче бирмингемцам не повезло, и удача вернула им должок.



"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:3 (1:1)



Голы: Де Кейпер 12 — Бэйли 3, Мехеле 82 (авт), Асенсио 88 (пен).



"Брюгге": Миньоле, Саббе (Скурась 90), Ордоньес, Мехеле, Де Кейпер, Оньедика (Ветлесен 90), Яшари, Тальби (Сике 85), Ванакен, Цолис, Жуджла (Нильссон 85).



"Астон Вилла": Мартинес, Дисаси (Кэш 64), Конса, Мингс, Динь, Макгинн (Рэмси 64), Тилеманс, Бэйли (Камара 64), Роджерс, Рэшфорд (Асенсио 64), Уоткинс (Богард 90).