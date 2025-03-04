"Вилла" победила на выезде "Брюгге"

Марко Асенсио "Астон Вилла" сделала большой шаг к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, вырвав победу 1:3 над "Брюгге" в первом матче 1/8 финала.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери добавил в стартовый состав своей команды Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда относительно предыдущего матча.

Команде Унаи Эмери удалось открыть счет уже на третьей минуте, когда Мингс поборолся на втором этаже, а Леон Бэйли вогнал мяч в ворота после удачного отскока в штрафной площади — 0:1.

"Вилла" играла в хорошем темпе после быстрого гола, но затем внезапно пропустила. Христос Цолис с левого края штрафной сделал короткую передачу на Максима Де Кейпера, а тот пробил в касание — 1:1.

Довольно скоро гости успокоились и, как казалось, контролировали игру, пускай и без явных моментов. Хозяева еще однажды серьезно потревожили Эмилиано Мартинеса в остатке первого тайма.

В середине второго тайма команды обменялись опаснейшими моментами, но появившийся на замену Марко Асенсио не смог пробить бывшего голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле, а удар головой Ханса Ванакена оказался неточным.

Развязка в матче случилась на 82-й минуте. Пытаясь прервать прострел Моргана Роджерса с правого фланга, Брэндон Мехеле отправил мяч в свои ворота — 1:2.

"Брюгге" поплыл, и на 86-й минуте Цолис в своей штрафной сбил Мэтти Кэша. Асенсио реализовал назначенный пенальти — 1:3.

"Вилла" реабилитировалась за нелепое поражение в гостях у "Брюгге" на общем этапе Лиги Чемпионов ранее в этом сезоне. В том матче бирмингемцам не повезло, и удача вернула им должок.

"Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:3 (1:1)

Голы: Де Кейпер 12 — Бэйли 3, Мехеле 82 (авт), Асенсио 88 (пен).

"Брюгге": Миньоле, Саббе (Скурась 90), Ордоньес, Мехеле, Де Кейпер, Оньедика (Ветлесен 90), Яшари, Тальби (Сике 85), Ванакен, Цолис, Жуджла (Нильссон 85).

"Астон Вилла": Мартинес, Дисаси (Кэш 64), Конса, Мингс, Динь, Макгинн (Рэмси 64), Тилеманс, Бэйли (Камара 64), Роджерс, Рэшфорд (Асенсио 64), Уоткинс (Богард 90).


Метки Астон Вилла, Брюгге, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2025 22:45

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