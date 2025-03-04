Линекер считает, что Фергюсон виноват в упадке "Юнайтед"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что сэр Алекс Фергюсон частично виноват в многолетнем упадке "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" не может выиграть Премьер-Лигу с сезона 2012/13, прощального сезона Фергюсона в качестве главного тренера "красных дьяволов".



В эру Фергюсона слишком многое в "Юнайтед" было завязано на сэре Алексе, и Линкер считает, что у клуба просто не было создано структуры, чтобы справиться с потерей столь важной фигуры.



"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас при новом тренере Арне Слоте, то поймете, что Юрген Клопп оставил клуб в действительно хорошем состоянии".



"Так, наверное, не было в конце эры сэра Алекса Фергюсона. Я знаю, что они выиграли лигу в том сезоне, но то не была их лучшая команда, и многие их отличные игроки приближались к концу своих карьер. Думаю, оттуда и идут их проблемы. А академия не поставляла игроков, как прежде", — цитирует Линекера The Telegraph.