Линекер считает, что Фергюсон виноват в упадке "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что сэр Алекс Фергюсон частично виноват в многолетнем упадке "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" не может выиграть Премьер-Лигу с сезона 2012/13, прощального сезона Фергюсона в качестве главного тренера "красных дьяволов".

В эру Фергюсона слишком многое в "Юнайтед" было завязано на сэре Алексе, и Линкер считает, что у клуба просто не было создано структуры, чтобы справиться с потерей столь важной фигуры.

"Если вы посмотрите на "Ливерпуль" сейчас при новом тренере Арне Слоте, то поймете, что Юрген Клопп оставил клуб в действительно хорошем состоянии".

"Так, наверное, не было в конце эры сэра Алекса Фергюсона. Я знаю, что они выиграли лигу в том сезоне, но то не была их лучшая команда, и многие их отличные игроки приближались к концу своих карьер. Думаю, оттуда и идут их проблемы. А академия не поставляла игроков, как прежде", — цитирует Линекера The Telegraph.


Метки Линекер, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 649

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. forester-ibe 04.03.2025 22:41 # forester-ibe
    Это правда

    (ответить)

  2. tigerpool 04.03.2025 22:33 # tigerpool
    Даже если так, могли бы уже собраться за пару сезонов, а тут 13 год идет как бы.

    (ответить)

  3. sir-alexferguson 04.03.2025 22:23 # sir-alexferguson
    линекер - очередной дол6ое6... уже прошло почти 12 лет, а все Ферги виноват... виноват в том, что остальные днища, видимо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: