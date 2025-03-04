Рефери Майкл Оливер не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги.

В минувший вторник Оливер обслуживал матч 5-го раунда Кубка Англии между "Кристал Пэлас" и "Миллуоллом" (3:1).



В самом начале матча на "Селхерст Парк" голкипер "Миллуолла" Лиам Робертс в прыжке ударил ногой по голове нападающего "Пэлас" Жан-Филиппа Матета, который был госпитализирован и на ухо которого наложили 25 швов.



Оливер этот эпизод, несмотря на всю его очевидность, проглядел и смог предъявить красную карточку грубияну только после похода к монитору у бровки.



Оливер был подвергнут критике за свою невнимательность, и судейский корпус решил не привлекать одного из ведущих английских арбитров к работе в ближайший уикенд, хотя Майкл был большим претендентом на обслуживание матча между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" в воскресенье.



Оливер не получил назначения не только как рефери, но даже как четвертый арбитр или арбитр VAR, отмечает Daily Mail.