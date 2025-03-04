Керкез собирается уйти из "Борнмута"
Защитник Милош Керкез, вероятно, покинет "Борнмут" грядущим летом ради нового вызова в своей карьере.
Только на днях появилась информация, что после приобретения Патрика Доргу в январе "Манчестер Юнайтед" охладел к Керкезу.
Однако интерес к Милошу по-прежнему высок, и среди претендентов на 21-летнего игрока сборной Венгрии значится "Ливерпуль".
По информации журналиста Фабрицио Романо, сам Керкез настроен уйти на повышение грядущим летом, и Милош начал готовиться к этому заранее, ранее в этом году сменив агента.
Керкез очень ярко проводит этот сезон, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в Премьер-Лиге. Также Милош помог команде Андони Ираолы достичь 1/4 финала Кубка Англии.
04.03.2025 20:00
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