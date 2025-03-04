Керкез собирается уйти из "Борнмута"

Защитник Милош Керкез, вероятно, покинет "Борнмут" грядущим летом ради нового вызова в своей карьере.

Только на днях появилась информация, что после приобретения Патрика Доргу в январе "Манчестер Юнайтед" охладел к Керкезу.



Однако интерес к Милошу по-прежнему высок, и среди претендентов на 21-летнего игрока сборной Венгрии значится "Ливерпуль".



По информации журналиста Фабрицио Романо, сам Керкез настроен уйти на повышение грядущим летом, и Милош начал готовиться к этому заранее, ранее в этом году сменив агента.



Керкез очень ярко проводит этот сезон, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в Премьер-Лиге. Также Милош помог команде Андони Ираолы достичь 1/4 финала Кубка Англии.